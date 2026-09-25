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Cronaca | 25 settembre 2026, 11:28

Da Torino, Francesco Orrù nominato dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Entrato nel 1994 nei vigili del fuoco, ha una iunga carriera in giro per l'Italia

Da Torino, Francesco Orrù nominato dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L'ing. Francesco Orrù è stato nominato dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: il nuovo importante incarico, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stato deliberato dal Consiglio dei ministri. Ad esprimere le proprie congratulazioni è il CONAPO, che "gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro".

La carriera

Ingegnere elettrotecnico,  Orrù ha iniziato la carriera insegnando per tre anni in un istituto superiore del Sassarese. Poi, nel 1994, ha vinto il concorso ed era diventato vigile del fuoco. Da allora era iniziata la sua carriera in giro per l'Italia. 

Francesco Orrù è stato Comandante a Cuneo, Alessandria ed Asti (dove risiede la sua famiglia ndr), Comandante Vicario a Torino per poi assumere l’incarico di Comandante di Cagliari, Perugia e infine Genova. Nel giugno 2025, era stato nominato nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Torino. 

redazione

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