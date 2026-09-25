Due morti nel drammatico incidente alle porte di Cuneo: recuperati i mezzi e riaperta la strada

E' stata riaperta verso le 16 la strada, via Roero, attorno alle 5 di stamattina teatro di un incidente davvero drammatico. LEGGI QUI

Ad occuparsi del recupero l'autosoccorso Verra di Bernezzo, sul posto con l'autogru.

Due le vittime, Mack Guindo, cittadino maliano classe 1993, dipendente della società agricola Depetris di Barge, che era alla guida del Tir, e Piero Bernardi, classe 1958, residente a Caraglio, al volante del Daily. Bernardi era titolare, insieme ai figli, del macello Old Bear, situato nell'area del Miac di via Bra.

Le operazioni sono state lunghissime e hanno coinvolto decine di uomini tra vigili del fuoco, polizia, carabinieri e personale veterinario dell'Asl, che ha dovuto gestire la logistica del trasbordo dei venti bovini caricati sul tir e accertarne le condizioni. Uno solo ha riportato una brutta frattura esposta ad una zampa ed è stato necessario sopprimerlo sul posto. Gli altri sono strati trasferiti su un secondo mezzo, che li ha portati al macello di Ceva.

Un soccorso davvero complesso, anche umanamente, per tutti i coinvolti.

I primi ad essere intervenuti, i vigili del fuoco, si sono trovati di fronte una scena raccapricciante, di cui si sta cercando di ricostruire la dinamica di un incidente costato la vita a due persone e che porta la tragica conta dei morti, in questo 2026, a 32, di cui quattro solo negli ultimi giorni.

Una settimana davvero nera sul fronte dei morti su strada.



