Incidente sulla tangenziale di Alba, traffico in tilt

Pomeriggio complicato per la viabilità cittadina a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.30 sulla tangenziale di Alba. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra di Alba, impegnati nella messa in sicurezza del tratto interessato.

Il sinistro si è verificato subito dopo il ponte di Nassirya, poco prima dell’uscita di Alba Est, in direzione della zona artigianale. Le conseguenze non hanno riguardato soltanto i veicoli coinvolti, ma soprattutto il traffico: uscire da Alba ha richiesto anche 40 minuti, con lunghe code già a partire dalla rotonda della Vigna.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi e la riapertura completa della carreggiata.