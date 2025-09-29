 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 settembre 2025, 19:56

Incidente sulla tangenziale di Alba, traffico in tilt

Vigili del fuoco in azione per la messa in sicurezza: code e rallentamenti per oltre 40 minuti

La lunga coda di auto verso la tangenziale

La lunga coda di auto verso la tangenziale

Pomeriggio complicato per la viabilità cittadina a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.30 sulla tangenziale di Alba. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra di Alba, impegnati nella messa in sicurezza del tratto interessato.

Il sinistro si è verificato subito dopo il ponte di Nassirya, poco prima dell’uscita di Alba Est, in direzione della zona artigianale. Le conseguenze non hanno riguardato soltanto i veicoli coinvolti, ma soprattutto il traffico: uscire da Alba ha richiesto anche 40 minuti, con lunghe code già a partire dalla rotonda della Vigna.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi e la riapertura completa della carreggiata.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium