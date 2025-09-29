 / Attualità

Attualità | 29 settembre 2025, 13:21

Auto distrutta dalle fiamme in via Meucci a Cuneo: in un video le immagini del rogo [VIDEO]

Accertamenti in corso per risalire alle origini dell'incendio

L'auto divorata dalle fiamme in via Meucci

Nella notte tra sabato 27 settembre e domenica 28 settembre, intorno all’1.30, un’auto è andata a fuoco in via Meucci, all’intersezione con corso Dante.

[L'intervento dei Vigili del Fuoco in via Meucci]

L’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a domare le fiamme, è stato immediato. Non sono state coinvolte persone, ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto doloso e le indagini sono ancora in corso.

Nel video che pubblichiamo a seguire l’auto avvolta dalle fiamme e l’intervento dei Vigili del Fuoco.

redazione

