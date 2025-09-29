Piantedosi rende omaggio all’agente delle Volanti che ha salvato un uomo a Cuneo

"Un gesto di coraggio e umanità che racconta più di tante parole la grande dedizione che contraddistingue le donne e gli uomini delle nostre Forze dell’ordine". Con queste parole il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha voluto rendere omaggio a un agente scelto delle Volanti di Cuneo che, lo scorso 9 settembre, ha salvato la vita a un uomo che stava per lanciarsi dal viadotto Sarti.

Il poliziotto, libero dal servizio e in auto con la moglie e i figli, si era accorto di un cinquantenne che aveva già scavalcato la recinzione pedonale del ponte, minacciando il suicidio. Dopo aver allertato i soccorsi, l’agente era riuscito a dialogare con lui, fino ad approfittare di un momento di distrazione per afferrarlo e trascinarlo in salvo, riportando lievi contusioni.

Il questore di Cuneo aveva subito sottolineato l’encomiabile prontezza e il coraggio dimostrati dall’operatore, capace di mettere a rischio la propria incolumità pur di salvare una vita. Ora arriva anche il riconoscimento istituzionale, con le parole del titolare del Viminale, che ha voluto ribadire l’importanza del lavoro quotidiano svolto dalle forze di polizia, anche fuori dal servizio.