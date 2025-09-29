Fai vivere a figlie e nipoti GRANDALAND: il mondo magico del Minivolley

Grandaland è il luogo dove ogni bambino può scoprire il divertimento e la gioia di giocare a pallavolo.

Con allenatori qualificati e attività su misura, i più piccoli imparano i fondamentali attraverso giochi e percorsi divertenti.

A GRANDALAND contano il sorriso, l’amicizia e il lavoro di squadra: ogni allenamento è un’avventura!

In un ambiente sicuro e stimolante, i bambini sviluppano coordinazione, fiducia e passione per lo sport.

Durante l’anno non mancano eventi speciali e giornate a tema che rendono l’esperienza unica.



Allenamenti: ogni martedì e giovedì, dalle 17:00 alle 18:30



Palestra Auxilium – Cuneo

GRANDALAND è il primo passo per crescere nello sport con entusiasmo e condivisione.



Per contatti Chiara Frigerio 329 461 8777 academy@cuneograndavollet.it