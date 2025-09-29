 / Volley Femminile

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley Femminile | 29 settembre 2025, 15:05

Fai vivere a figlie e nipoti GRANDALAND: il mondo magico del Minivolley

Grandaland è molto più di un corso di minivolley, è socializzazione, divertimento, prime amicizie, motricità e gioco

Fai vivere a figlie e nipoti GRANDALAND: il mondo magico del Minivolley

Grandaland è il luogo dove ogni bambino può scoprire il divertimento e la gioia di giocare a pallavolo.
Con allenatori qualificati e attività su misura, i più piccoli imparano i fondamentali attraverso giochi e percorsi divertenti.
A GRANDALAND contano il sorriso, l’amicizia e il lavoro di squadra: ogni allenamento è un’avventura!
In un ambiente sicuro e stimolante, i bambini sviluppano coordinazione, fiducia e passione per lo sport.
Durante l’anno non mancano eventi speciali e giornate a tema che rendono l’esperienza unica.


Allenamenti: ogni martedì e giovedì, dalle 17:00 alle 18:30
 

Palestra Auxilium – Cuneo
GRANDALAND è il primo passo per crescere nello sport con entusiasmo e condivisione.

Per contatti Chiara Frigerio 329 461 8777 academy@cuneograndavollet.it

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium