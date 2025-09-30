Il Centro Medico Santa Chiara di Saluzzo mette al centro l’attenzione e l’ascolto del Paziente

Con la sua presenza a Saluzzo, il Centro Medico Santa Chiara punta a diventare un punto di riferimento per la salute ed il benessere della comunità, mettendo al centro non solo la competenza dei propri professionisti, ma anche l’attenzione e l’ascolto delle persone.

Il Centro Medico Santa Chiara mette a disposizione dei cittadini un’ampia gamma di servizi medici e diagnostici, unendo professionalità, rapidità e un approccio centrato sul paziente.

Specialisti e servizi per ogni esigenza

Il centro si avvale di un’équipe di professionisti qualificati in numerose branche della medicina.

Tra le principali specialità attive figurano cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, geriatria, ginecologia, urologia e neurologia oltre a servizi di dietistica, fisioterapia ed infermieristici.

Un’offerta pensata per rispondere ai bisogni quotidiani delle famiglie e alle esigenze di prevenzione e cura di diverse fasce di età. «Il nostro obiettivo – sottolinea il titolare – è offrire al paziente un servizio completo, in cui la qualità delle prestazioni si accompagna alla facilità di accesso e alla tempestività delle risposte».

Diagnostica e tecnologie moderne

Accanto alle visite specialistiche, il Centro Medico Santa Chiara mette a disposizione strumenti diagnostici di ultima generazione per esami fondamentali nella prevenzione e nella cura delle patologie: ecografie, ecodoppler, elettrocardiogrammi, ecg, elettromiografie, polisonnografie e campo visivo. Referti immediati ed efficienza organizzativa garantiscono percorsi di cura snelli e mirati.

Una struttura a misura di paziente

Gli ambienti sono stati progettati per essere accoglienti e funzionali, così da permettere al paziente di vivere l’esperienza sanitaria con tranquillità e sicurezza. L’organizzazione degli orari, dal lunedì al venerdì con apertura sia al mattino (9-13) sia al pomeriggio (15-19), facilita l’accesso anche a chi ha impegni lavorativi o familiari.

Contatti e informazioni

Il Centro Medico Santa Chiara si trova a Saluzzo, in via Torino 73 bis (2° piano).

Per informazioni e prenotazioni: 0175.44840 – saluzzo@centromedicosantachiara.it .

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale: www.centromedicosantachiara.it .





