Morse l'alunno che gli chiedeva andare in bagno, professore a processo: "Inconsapevole autodifesa. Chiedo scusa"

"Ho agito per una reazione quasi inconsapevole di autodifesa. Viste le mie condizioni di salute, dovute a un pregresso trauma cranico, temevo di battere la testa contro la porta: ho agito per liberarmi, non intendevo fare del male al ragazzo, né tantomeno costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. In ogni caso sono molto dispiaciuto per quanto accaduto”.

Sono queste le parole con cui un ex professore di Racconigi ha spiegato il motivo che l’avrebbe portato a mordere un alunno sul braccio destro. Il docente , a causa del gesto, venne destituito dal ruolo e ora si trova a processo in Tribunale a Cuneo con l’accusa di lesioni. Il ragazzo e la sua famiglia sono parte civile.

Era il febbraio 2023 e, come aveva raccontato al giudice lo studente dell’IIS Arimondi-Eula, sembrerebbe che alla richiesta di andare in bagno il professore si fosse opposto. “Ero stufo di questa situazione - aveva riferito il giovane -, non era la prima volta che mi diceva di no e io dovevo andare davvero ai servizi. Mi sono alzato andando verso la porta: lui si è messo davanti alla porta, io ho cercato la maniglia e quando l’ho fatto il professore mi ha trattenuto per il braccio destro e mi ha morso. Mi hanno dato sette giorni di prognosi. Ho ancora la cicatrice”.

La scena venne ripresa dal cellulare di un compagno di classe dell’alunno.

In udienza sono state ascoltate le testimonianza del preside e della vicepreside che, quella mattina ricevettero la segnalazione: “Un insegnante era venuto nel mio ufficio a riferimento che il professore aveva morso uno studente chiedendomi di salire di sopra- ha ricordato la vice preside -. Sul momento abbiamo adottato un provvedimento di sospensione nei confronti del professore e anche per quanto riguarda l’alunno abbiamo provveduto alla sospensione: c’era una violazione del regolamento d’istituto”.

L’insegnante, attualmente, insegna di un’altra provincia.

Concorde sul fatto che anche l’atteggiamento dello studente non sarebbe stato corretto, il preside: “Ho parlato sia con il docente che con la famiglia del ragazzo - ha spiegato -. Quando il professore è arrivato da noi era nell’anno di prova: il primo anno il comitato non aveva espresso parere favorevole”.

La discussione del processo, il 22 maggio.