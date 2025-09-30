Ddl Pmi, Bergesio (Lega): "Ok nostro emendamento a tutela Marchi Storici"

“Più tutele per il Made in Italy grazie all’approvazione di un emendamento della Lega al Ddl Pmi. Con la nostra proposta intendiamo sostenere e valorizzare le imprese titolari di Marchi Storici. Previste misure per il rafforzamento dell’intera filiera, estendendo i benefici relativi al salvataggio e alle ristrutturazioni a un numero più ampio di imprese. Inoltre vengono esplicitati gli interventi a carico del Fondo già previsto per queste realtà, al fine di non disperdere le risorse e indirizzarle a progetti concreti. La Lega è in prima linea nella tutela di quelle realtà che in tanti anni hanno fatto grande il Paese: si tratta di eccellenze del tessuto produttivo italiano, che rappresentano la capacità creativa e imprenditoriale di tutti i territori e l’immagine dell’Italia nel mondo”.

Così i senatori della Lega in Commissione Attività produttive Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente, Mara Bizzotto e Gianluca Cantalamessa, relatore del provvedimento.