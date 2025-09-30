 / Politica

Ddl Pmi, Bergesio (Lega): "Ok nostro emendamento a tutela Marchi Storici"

Previste misure per il rafforzamento dell’intera filiera, estendendo i benefici relativi al salvataggio e alle ristrutturazioni a un numero più ampio di imprese

Il senatore Giorgio Maria Bergesio

“Più tutele per il Made in Italy grazie all’approvazione di un emendamento della Lega al Ddl Pmi. Con la nostra proposta intendiamo sostenere e valorizzare le imprese titolari di Marchi Storici. Previste misure per il rafforzamento dell’intera filiera, estendendo i benefici relativi al salvataggio e alle ristrutturazioni a un numero più ampio di imprese. Inoltre vengono esplicitati gli interventi a carico del Fondo già previsto per queste realtà, al fine di non disperdere le risorse e indirizzarle a progetti concreti. La Lega è in prima linea nella tutela di quelle realtà che in tanti anni hanno fatto grande il Paese: si tratta di eccellenze del tessuto produttivo italiano, che rappresentano la capacità creativa e imprenditoriale di tutti i territori e l’immagine dell’Italia nel mondo”.

Così i senatori della Lega in Commissione Attività produttive Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente, Mara Bizzotto e Gianluca Cantalamessa, relatore del provvedimento.

C. S.

