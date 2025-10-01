Anche a Cuneo manifestanti in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla [VIDEO]

C’è anche il capoluogo della Granda tra le città italiane nelle quali la notizia dell’abbordaggio della Flotilla da parte di Israele è stata seguita da manifestazioni di piazza a sostegno della missione umanitaria e del popolo palestinese.

Un corteo di alcune centinaia di persone con bandiere della Palestina, di Potere al Popolo e del sindacato autonomo Usb è così partito da piazza Europa, dove è da alcuni giorni è attivo un presidio permanente, e ha percorso corso Nizza diretto in piazza Galimberti, intanando slogan e canti di sostegno agli attivisti.

Analoghe manifestazioni si stanno tenendo in numerose città italiane, a partire dalla Capitale.

Tra queste Torino, dove al grido di "Free, free Palestine" un corteo composto da diverse decine di manifestanti è partito da piazza Palazzo di Città, sotto il Comune di Torino, dietro lo striscione "Blocchiamo tutto". Intanto, il presidio permanente di Palazzo Nuovo, annunciato nel tardo pomeriggio di oggi, dopo il blocco della Flotilla, si è trasformato in occupazione.