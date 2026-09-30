Massimiliano Vullo entra nella Commissione Agricoltura: voto unanime del Consiglio albese

Dopo l'ingresso in Consiglio comunale al posto di Maria Cristina Galeasso, per Massimiliano Vullo arriva anche la nomina nella Commissione consultiva comunale per l'Agricoltura. Il Consiglio lo ha eletto all'unanimità quale componente effettivo in rappresentanza della maggioranza: 19 presenti, 19 votanti e 19 favorevoli.

A illustrare la delibera è stato il sindaco Alberto Gatto, ricordando come la necessità della nuova designazione sia nata proprio dalle dimissioni di Galeasso, che sedeva nella Commissione per la maggioranza. La successiva surroga in Consiglio ha portato all'ingresso di Vullo, primo dei non eletti nel 2024 della lista Alba Città per Vivere e oggi componente del gruppo consiliare del Partito Democratico.

La Commissione si riunisce periodicamente per esaminare le questioni legate al settore agricolo e comprende, oltre alla rappresentanza consiliare, anche quella delle organizzazioni agricole.

Gatto ha riferito che il 25 settembre è arrivata in Comune la comunicazione, a nome del consigliere Luciano Giri e per conto dei gruppi consiliari di maggioranza, con la designazione di Vullo quale sostituto di Galeasso. "La proposta che si fa con questa delibera è di eleggere il consigliere comunale Vullo in rappresentanza della maggioranza in qualità di componente effettivo della Commissione consultiva comunale per l'Agricoltura", ha sintetizzato il sindaco.

Prima del voto è intervenuto Fabio Tripaldi, che ha ringraziato Vullo per la disponibilità e ha colto l'occasione per soffermarsi sul suo passaggio da Alba Città per Vivere al gruppo del Partito Democratico, già formalizzato al momento dell'ingresso in Consiglio.

"Voglio rassicurare anche i nostri concittadini che non c'è nessuno scoglio nella maggioranza", ha affermato Tripaldi. "Il consigliere Vullo ha legittimamente scelto di andare a far parte del gruppo Partito Democratico, dopo essersi confrontato con Alba Città per Vivere, con la quale era stato eletto, e abbiamo cercato questo senso di continuità".

Tripaldi ha ricordato anche la disponibilità che Vullo aveva già dato a Maria Cristina Galeasso a confrontarsi sui temi seguiti dalla consigliera uscente. A nome di Alba Città per Vivere, gli ha quindi augurato buon lavoro, richiamandone "capacità, competenza e ragionamento".

La nomina è stata infine approvata all'unanimità, così come la sua immediata eseguibilità, entrambe con 19 voti favorevoli su 19.