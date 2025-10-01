Collegamenti ferroviari ad Alba: "Serve più attenzione ai treni verso Asti"

Nel corso dell’ultima seduta consiliare il consigliere Lorenzo Paglieri ha portato all’attenzione dell’aula la questione dei collegamenti ferroviari tra Alba e Asti, sollecitando il Comune a farsi parte attiva nel confronto con la Regione.

L’interrogazione nasce dall’annunciato incremento dei treni sulla tratta Asti–Milano previsto per dicembre 2025 e dalla necessità di non lasciare indietro la linea albese.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha chiarito: “Il trasporto ferroviario è materia di competenza regionale. Tuttavia, come Amministrazione crediamo nella potenzialità del treno sia per i pendolari sia per l’attrattività turistica del nostro territorio. Per questo motivo faremo quanto è nelle nostre possibilità per sollecitare un’attenzione specifica alla linea Alba–Asti, portando la richiesta agli organi regionali competenti”.

Fenocchio ha sottolineato l’impegno della Giunta Gatto sul tema della mobilità sostenibile: “Siamo convinti che i mezzi virtuosi come il treno vadano incentivati. Nonostante i limiti di competenza, ci faremo portavoce di queste esigenze”.