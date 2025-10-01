 / Politica

Politica | 01 ottobre 2025

Ddl PMI, Lega: ok norma sblocco gare d’appalto per consorzi stabili

Attraverso la norma, questi gruppi di imprese potranno partecipare alle procedure di gara facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Il senatore Giorgio Maria Bergesio

“Con l’emendamento della Lega al ddl PMI, approvato in commissione Attività produttive al Senato, interveniamo al fine di valorizzare le iniziative dei consorzi stabili in materia di appalti. Attraverso la norma, questi gruppi di imprese potranno partecipare alle procedure di gara facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Meno cavilli burocratici e più concretezza, dunque, per le nostre piccole e medie imprese, che potranno così essere più competitive”. 
Così i senatori della Lega in commissione Attività produttive al Senato Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente, Mara Bizzotto e Gianluca Cantalamessa, relatore del provvedimento.

