Deambrogio (PRC Piemonte): “Ore drammatiche per la Global Sumud Flotilla, stiamo dalla parte dell’umanità”

“Sono ore drammatiche – ha dichiarato Alberto Deambrogio, segretario regionale del PRC per il Piemonte e la VdA – per le donne e per gli uomini a bordo della Global Sumud Flotilla. Quegli equipaggi rappresentano il coraggio e la fermezza della nonviolenza di fronte alla barbarie del governo di Israele, che trova in quello italiano un complice”.

“Chi non intende piegarsi alla somma ingiustizia navigando verso Gaza rappresenta la punta avanzata di un movimento diventato di massa, che esprime una chiara alterità morale rispetto a chi sta attuando un genocidio con diverse complicità; un movimento che ha rotto l’incantesimo dell’impotenza. Per troppo tempo è valsa l’idea che mobilitarsi fosse inutile, ora la misura è colma e chi si mobilita vede che la propria azione sta facendo cambiare idea persino a molti governi sulla Palestina. Non è più possibile fare finta di niente di fronte a manifestazioni continue e imponenti, come quella dello scorso 20 settembre a Torino”.

“A partire da queste considerazioni – ha concluso Deambrogio – continuiamo a essere parte attiva di un movimento ricco e plurale, che ha fatto ritornare l’idea che la politica deve tenere conto delle persone, oltre il chiacchiericcio inconcludente che ha caratterizzato anni di mancanza di vere alternative in campo. Partecipiamo e parteciperemo attivamente a tutti i momenti di mobilitazione di queste ore e giorni e invitiamo tutte e tutti a partecipare nella logica del riconoscimento reciproco: stiamo dalla parte dell’umanità, dell’alternativa al genocidio, alla barbarie e rappresentiamo una via di uscita a tutto questo”.