Per Anna Pepe atteso un esercito di minorenni: divieto di vendita e consumo di alcolici nell'area del concerto a Prato Nevoso

Grande attesa per l'Open Season a Prato Nevoso, dove sabato 7 dicembre si esibirà Anna Pepe, la rapper diventata in poco tempo un vero e proprio idolo dei giovanissimi. Ed proprio questo il pubblico atteso per l'evento: un esercito di minorenni. Al punto che il Comitato di Ordine e Sicurezza pubblica, su proposta del Questore, ha deciso per il divieto assoluto di vendita, somministrazione e uso di alcolici di qualunque gradazione nell'area della manifestazione. Proprio a tutela del pubblico atteso. Il divieto è totale solo all'interno dell'area della manifestazione, lo ribadiamo.

"E' una legge nazionale quella che vieta la vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni - spiega il Questore Carmine Rocco Grassi. Ma in questo caso sarebbe stato impossibile verificarne la corretta applicazione. Per cui, dato il target previsto, si è deciso per il totale divieto. Non si potranno portare bevande alcoliche, nemmeno quelle a bassa gradazione, come concesso invece per altri eventi. Né si potranno vendere o consumare".

Quanto alla questione viabilità, è stato aumentato il numero dei parcheggi a disposizione delle circa 4mila persone previste per l'evento.

A differenza di quanto scritto nel testo dell'ordinanza pubblicata nell'albo pretorio della Provincia, la strada provinciale 327, che porta a Prato Nevoso, non sarà chiusa dalle 14 al transito veicolare e pedonale in senso ascendente di marcia. Sarà percorribile rispettando l'imposto limite di 30 chilometri orari proprio per raggiungere i parcheggi e, da lì, l'area della manifestazione. Potrebbe venire chiusa in caso di esaurimento dei posti auto o di diverse esigenze che si dovessero presentare. La strada, lo ribadiamo, come confermato dalla Questura, resterà transitabile. Resta invece valido il divieto di sosta sui due lati dalle ore 8 del giorno 7 dicembre fino alle ore 3 del giorno 8. In loco sarà vigente la rimozione forzata dei mezzi.