SuperLega. Sedlacek si presenta a Cuneo: “Felice di essere qui, pronti a crescere con i tifosi” [VIDEO]

Nella mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre, è stato presentato ufficialmente lo schiacciatore croato Marko Sedlacek, nuovo volto della MA Acqua S.Bernardo, che formerà la coppia di posto-4 con Ivan Zaytsev nel campionato del ritorno di Cuneo in SuperLega.

Con l’arrivo del centrale serbo Aleksandar Stefanović, reduce dall’esperienza mondiale con la nazionale nelle Filippine, la squadra di coach Battocchio è da ieri finalmente al completo e da questa settimana potrà allenarsi a ranghi compatti.

Sedlacek ha raccontato le sue sensazioni dopo i primi giorni a Cuneo: “Ho giocato cinque anni in Italia, tra Monza, Piacenza, Padova e Cisterna, e mi piace molto stare qui. È il posto migliore per giocare a pallavolo. La mia famiglia si è ambientata bene, la città è tranquilla e ci hanno accolti con grande calore. Sono molto contento. Siamo una squadra nuova e serve tempo, ma vogliamo crescere partita dopo partita. Le prime due gare saranno difficili, ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. I tifosi di Cuneo sono molto calorosi, mi ricordano quelli croati, e per noi sarà una grande spinta. Me lo ha detto più volte Igor Omrcen: lì si sta davvero molto bene”.

Ad introdurre il croato, come sempre, il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, che ha definito il giocatore “un ragazzo talentuoso, completo e molto importante per la squadra”. ”.

Durante la presentazione è stata ricordato anche il rinnovo della partnership con Gunetto Autolinee, che ha ospitato la conferenza stampa nella sua nuova sede fossanese. Il titolare Corrado Gunetto ha parlato di “soddisfazione e orgoglio per sostenere una realtà che incarna valori di serietà e organizzazione”, mentre il direttore generale di Cuneo Volley Davide Bima ha sottolineato come “il pullman personalizzato sia un dettaglio che fa la differenza, migliorando la qualità dei viaggi e il recupero dei giocatori”.

In conclusione, Brugiafreddo ha fatto il punto sul cammino di avvicinamento al campionato della squadra: “Dall’inizio abbiamo affrontato amichevoli di livello crescente, partendo dall’A3 fino al test vinto contro l’Arago de Séte, che con in un po’ più di attenzione avemmo anche potuto vincere più nettamente. Nonostante alcune defezioni il gruppo si è adattato bene e sono soddisfatto. Ora ci attende il primo vero impatto con Modena, Piacenza e Verona nel weekend: sarà un banco di prova importante. Dovremo essere bravi a non esaltarci se le cose andranno bene e a non abbatterci se dovessero andare male. Nel torneo, ma anche nelle prime due partite di campionato. È un gruppo nuovo, servirà tempo, ma sono fiducioso. I conti, come sempre, li faremo alla fine”

L’attesa ora è tutta per il weekend di Modena, dove i biancoblù affronteranno tre squadre di SuperLega. Un primo test che dirà molto sul percorso di crescita di una Cuneo sempre più vicina al debutto in SuperLega.

QUI SOTTO IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA: