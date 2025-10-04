Ricercato per rapina e furti: 34enne bosniaco arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Mondovì, presso l’area di servizio “Rio Ghidone Est”, nel territorio del Comune di Fossano, ha effettuato il controllo di un furgone sospetto, il cui conducente esibiva una patente di guida bosniaca.

I successivi accertamenti, eseguiti tramite le banche dati in uso alle Forze di Polizia, hanno consentito di appurare che il documento era intestato sì ad una persona di nazionalità bosniaca, ma con tratti somatici completamente differenti da quelli del fermato, motivo per cui l’uomo è stato condotto presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Cuneo.

All’esito delle operazioni di fotosegnalamento è emerso che l’uomo era titolare di innumerevoli identità fittizie, dichiarate in precedenti controlli di polizia. A carico dello stesso sono emersi inoltre numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, per fatti commessi sia in Piemonte che nel resto d’Italia.

A carico del fermato, un 34enne, è emersa anche una segnalazione per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Torino per alcuni furti e per una rapina effettuati nel capoluogo piemontese in tempi recenti. L'uomo è stato dunque tratto in arresto e condotto presso il Carcere Cerialdo di Cuneo per essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 34enne è stato denunciato per essere clandestino sul territorio nazionale e per aver fornito generalità false, nel tentativo di eludere la successiva attività di polizia.