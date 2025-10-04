Calcio, Serie C: il Bra sconfitto ad Ascoli

Nell'ottava giornata del campionato di Serie C, girone B, cade il Bra nell'ostica trasferta di Ascoli.
La sconfitta per 4-1 arriva con le reti per i padroni di casa di Andrea Rizzo Pinna al 32°, Gabriele Gori nel primo minuto di recupero della prima frazione e al 59° su calcio di rigore, registrando nel frattempo anche la marcatura di Simone D'Uffizi al 53°. Il gol della bandiera, con la consolazione dell'aver messo fine all'inviolabilità della porta dei padroni di casa, interrompendo il primato a livello europeo in questa stagione (nessuno meglio dell'Ascoli nei campionati professionistici tra i top 5 d'Europa in Italia, Germania, Francia, Spagna e Inghilterra), porta la firma di Vittorio Chiabotto, al 94°.
Nel prossimo turno, i giallorossi affronteranno il Carpi "in casa", allo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante, con la gara in programma venerdì 10 ottobre alle 20.30.