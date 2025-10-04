 / Serie C

Serie C | 04 ottobre 2025, 17:55

Calcio, Serie C: il Bra sconfitto ad Ascoli

Per i giallorossi, sconfitti 4-1, la consolazione dell'aver messo fine all'inviolabilità della porta dei padroni di casa, interrompendo il primato a livello europeo nel calcio professionistico in questa stagione

Nell'ottava giornata del campionato di Serie C, girone B, cade il Bra nell'ostica trasferta di Ascoli.

La sconfitta per 4-1 arriva con le reti per i padroni di casa di Andrea Rizzo Pinna al 32°, Gabriele Gori nel primo minuto di recupero della prima frazione e al 59° su calcio di rigore, registrando nel frattempo anche la marcatura di Simone D'Uffizi al 53°. Il gol della bandiera, con la consolazione dell'aver messo fine all'inviolabilità della porta dei padroni di casa, interrompendo il primato a livello europeo in questa stagione (nessuno meglio dell'Ascoli nei campionati professionistici tra i top 5 d'Europa in Italia, Germania, Francia, Spagna e Inghilterra), porta la firma di Vittorio Chiabotto, al 94°.

Nel prossimo turno, i giallorossi affronteranno il Carpi "in casa", allo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante, con la gara in programma venerdì 10 ottobre alle 20.30.

redazione

