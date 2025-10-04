Fondazione CrC, Boselli interpella la sindaca di Cuneo sul possibile prolungamento del mandato agli amministratori

Dopo Fratelli d’Italia anche il capogruppo degli Indipendenti in Consiglio comunale a Cuneo, Giancarlo Boselli, interviene sul caso del cosiddetto “addendum”, questione che riguarda, tra altri aspetti, il possibile allungamento dei mandati degli amministratori nelle fondazioni bancarie.

Boselli, che già nei giorni scorsi, aveva definita “vergognosa” questa eventualità ha presentato un’interpellanza in Consiglio a Cuneo per sapere qual è il pensiero della sindaca Patrizia Manassero al riguardo.

Sul tema, riserve – per quanto non ancora formalizzate (a quanto risulta) - sono state manifestate settimane addietro anche dai colleghi sindaci di Alba, Alberto Gatto, e Mondovì, Luca Robaldo.

Boselli, partendo dal fatto che il consiglio della Fondazione Crc, all’unanimità, ha già deliberato di adottare il cosiddetto “addendum”, cioè il testo che Acri (l’associazione delle Casse di Risparmio) ha inviato alle 83 Fondazioni di origine bancaria per integrare il Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2015 con il ministero dell’Economia e Finanze, chiede chiarimenti in merito.

In particolare, vuole essere reso edotto circa la possibilità “di prolungare gli incarichi di Presidente e Consiglio generale, ma non quello del Cda”.

Il consigliere evidenzia che su questo punto, la facoltà cioè di prolungare il mandato da 4 a 6 anni (fino a un massimo di 12 anni complessivi), l’attuale presidente Mauro Gola ha pubblicamente dichiarato che ‘c’è un anno di tempo per le valutazioni del caso, che andranno fatte con le istituzioni, il territorio e gli stakeholders’.

Boselli, partendo da queste dichiarazioni e considerando che i sindaci delle tre maggiori città di riferimento della Fondazione CrC, Cuneo, Alba e Mondovì, i maggiori enti istituzionali che designano i componenti del Consiglio generale, hanno espresso perplessità, interpella Manassero “per conoscere più compiutamente la sua opinione in merito.

Nello specifico, “se non ritenga opportuno, data l’importanza della materia, convocare la Conferenza dei capigruppo e la prima Commissione consiliare permanente per arrivare ad una condivisione più ampia della questione”.

Il capogruppo degli Indipendenti evidenzia anche l’opportunità che alla Commissione sia invitato a partecipare il presidente Gola.