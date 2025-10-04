Volley femminile, Serie A1 al via: Honda Cuneo Granda Volley il naming ufficiale della stagione 2025/26

Sarà ancora Honda Motors Europe Ltd - Italia il partner principale di Cuneo Granda Volley nella stagione sportiva 2025/26, continuando così la solida collaborazione tra le due realtà, plasmando il nome della squadra per affrontare la Serie A1: Honda Cuneo Granda Volley.

L’imprinting tra il colosso giapponese dei motori e la società, nato ormai tre stagioni fa, è diventato una sicurezza per Cuneo, posizionando Honda all’interno del campionato di pallavolo femminile più competitivo al mondo, come dimostrato dai risultati dei club italiani e da quelli della nostra Nazionale.

“Il proseguimento del rapporto con Honda Motors Europe Ltd - Italia ci riempie di orgoglio, dato che per noi è importante mantenere un brand come quello giapponese a Cuneo e in Serie A1 - hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini - In questi anni abbiamo sempre sentito la vicinanza e la curiosità della casa nipponica, a dimostrazione di quanta attenzione ci sia per il nostro mondo. Guardiamo con fiducia alla stagione ormai prossima al suo avvio ufficiale, consapevoli di quanto questo legame con Honda ci rafforzi”.

“Con piacere e soddisfazione abbiamo confermato la partnership con Cuneo Granda Volley e non vediamo l’ora di rientrare nei palazzetti dello sport sulle divise di queste ragazze - ha spiegato il direttore generale di Honda Motor Europe Ltd - Italia William Armuzzi - Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori profondi: determinazione, innovazione, spirito di squadra e passione per le sfide. Proprio come Honda spinge costantemente oltre i limiti della tecnologia e della mobilità, Cuneo Granda Volley continua a crescere e a rafforzare il forte legame con il territorio. Insieme, puntiamo a raggiungere importanti traguardi dentro e fuori dal campo, con l’obiettivo di promuovere lo sport e sostenere i giovani talenti”.