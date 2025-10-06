La morte del 17enne Francesco Mina: inquirenti al lavoro per fare chiarezza sulla dinamica

Elementi importanti quelli che gli inquirenti si attendono dall’esame autoptico sulla salma di Francesco Mina. Autopsia che però, al momento, non è ancora stata fissata.

Il corpo del 17enne di Marene era stato rinvenuto privo di vita lungo la Provinciale 165, in località San Lorenzo di Fossano, investito da una Jeep che dopo l’urto è finita fuori strada ribaltandosi più volte. Era stato il 34enne alla guida del veicolo, anch’egli feritosi seriamente e trasportato all’ospedale di Savigliano, a chiamare i soccorsi.

Una volta giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Fossano e ai Carabinieri della locale Compagnia, i sanitari del servizio 118 di Azienda Zero si erano imbattuti nel corpo del giovane, ormai senza vita e del quale non è rimasto che dichiarare il decesso.

Francesco stava percorrendo a piedi quella provinciale rincasando da una festa a cui aveva preso parte a Maddalene di Fossano, a 15 chilometri dal luogo dell’incidente. Ne avrebbe dovuti percorrere altri 7 prima di giungere a casa, ma sembra che il giovane, che era l’ultimo di quattro fratelli e che collaborava nell’azienda agricola di famiglia, originaria di Fossano e titolare di attività di allevamento nella zona di Sampeyre, non fosse nuovo nell’intraprendere a piedi simili spostamenti.

Le attività sono condotte dalla Compagnia Carabinieri di Fossano, sotto il coordinamento del pubblico ministero Ciro Santoriello, mirate a chiarire qualsiasi dubbio sulle circostanze del sinistro.