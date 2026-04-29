"Quell'uomo ha salvato la vita a mio marito intrappolato nell’auto incendiata: vorremmo rintracciarlo per ringraziarlo"

"Se non fosse stato per il suo gesto generoso e coraggioso, mio marito sarebbe probabilmente morto. Ci farebbe tanto piacere ringraziarlo di persona e conoscerlo".

L'appello è quello che arriva da una donna di Saluzzo, alla ricerca dell'eroe che ha salvato la vita al suo congiunto.

Il fatto si riferisce a un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì 2 aprile. Erano circa le 15, quando il marito, probabilmente per un colpo di sonno, ha avuto un brutto sinistro nel sottopassaggio della tangenziale Est di Saluzzo andando a sbattere contro un muro. L’auto si è subito incendiata e il guidatore, intrappolato all'interno dell'abitacolo, era impossibilitato ad aprire la portiera.

"Fortunatamente – racconta la donna – un uomo che aveva assistito all'incidente o transitava di lì subito dopo, si è immediatamente fermato e lo ha aiutato ad uscire dall'auto allertando poi i soccorsi, i Vigili del fuoco e Carabinieri. Non ci sono stati altri mezzi coinvolti. Non sappiamo chi sia questa persona e neanche come poterla rintracciare, ma gli siamo molto riconoscenti e vorremo conoscerlo perché con quel gesto ha salvato una vita. Grazie di cuore".

Se qualcuno avesse informazioni in merito all'accaduto può contattare il numero telefonico 347/014 1579.