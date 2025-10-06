Il coraggio di costruire insieme: il Gruppo Giovani Soci di BeneBanca verso nuove prospettive

Si è tenuta venerdì 3 ottobre l’Assemblea annuale del Gruppo Giovani Soci BeneBanca, la realtà che riunisce i soci under 35 della Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna. L’incontro, guidato dalla Presidente Matilde Benedetta Botto, ha rappresentato un momento di confronto, bilancio e progettualità, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono BeneBanca: cooperazione, mutualità e vicinanza al territorio.

Durante l’incontro, la Presidente e il Direttivo hanno tracciato un bilancio particolarmente positivo dell’anno trascorso, caratterizzato da un’intensa attività e da un forte spirito di partecipazione. Tra le numerose iniziative messe in atto, di notevole successo è stato il convegno “L’uguaglianza non è una questione femminile, ma una questione umana. Ci riguarda tutti”, che ha visto giornaliste, psicologi e imprenditrici confrontarsi sui temi della parità di genere. Non sono mancate le iniziative di carattere culturale, come le visite alla scoperta delle bellezze del territorio, né quelle sportive, come il torneo estivo di beach volley e l’adesione a corse benefiche a sostegno della ricerca scientifica. E poi ancora le donazioni natalizie al reparto pediatrico di Cuneo, gli appuntamenti formativi del “Campus on Air” su temi finanziari e i Forum Nazionali, importanti occasioni di confronto con le altre Banche di Credito Cooperativo d’Italia.

“Siamo orgogliosi di aver supportato la nascita di un Gruppo Giovani all’interno della nostra istituzione, il secondo ad insediarsi in Piemonte, ma parte di una rete ormai diffusa in tutta Italia” commenta Marco Taricco, Vice Presidente vicario di BeneBanca “Crediamo fortemente nei giovani e nel loro ruolo: sono loro il futuro della nostra Banca e della cooperazione del credito. Solo investendo sulle nuove generazioni possiamo generare un impatto concreto e duraturo sul territorio”.

Nel corso dell’Assemblea sono stati illustrati anche i progetti futuri. A partire da novembre prenderà il via un ciclo di incontri dedicati all’educazione finanziaria, le cosiddette “pillole finanziarie”, che offriranno strumenti pratici per una gestione più consapevole delle proprie risorse. Verranno riproposte le iniziative solidali di Natale e il torneo di beach volley, mentre si punterà a organizzare nuovi appuntamenti per far conoscere le eccellenze e le bellezze del territorio, favorendo la creazione di una rete di giovani soci attivi e partecipi.

“Non siamo una Banca come tutte le altre” ha sottolineato la Presidente del GGS Matilde Benedetta Botto “e noi giovani dobbiamo essere portatori dei valori del credito cooperativo. Questo Gruppo nasce con l’obiettivo di costruire valore per la Banca, per il territorio e in primis per gli stessi giovani soci. Crediamo che la cooperazione passi attraverso la partecipazione e la condivisione: più siamo coinvolti, più possiamo incidere positivamente sul nostro territorio.”

Nel corso della serata è stato inoltre ribadito che il Gruppo Giovani Soci è un progetto aperto a tutti: chiunque desideri mettersi in gioco e contribuire con idee e proposte è il benvenuto. Durante l’Assemblea, è stato anche predisposto un box per raccogliere suggerimenti e nuovi spunti di iniziativa.

L’incontro si è concluso con una visita alla cantina Dogliani Il Generale e un aperitivo conviviale presso la suggestiva Tenuta Bussia Wine Relais & Spa, nel cuore delle Langhe. Un’occasione per celebrare un anno di risultati, ma soprattutto per guardare al futuro con entusiasmo e con la convinzione che, come recita il motto del Gruppo, “il futuro appartiene a chi ha il coraggio di costruirlo insieme.”