Alba, Piano triennale delle opere: nel 2026 manutenzioni per 1,15 milioni di euro

Si è riunita martedì 16 dicembre la Prima Commissione consiliare, chiamata ad esaminare il Piano triennale delle opere pubbliche predisposto dall’Amministrazione comunale di Alba. Un documento di programmazione che definisce priorità, risorse e tempistiche degli interventi sul patrimonio pubblico e che, come illustrato in Commissione dall’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, prevede una dotazione di 1 milione e 150 mila euro per ciascuna annualità, dal 2026 al 2028.

Nel dettaglio, l’attenzione della seduta si è concentrata sugli interventi programmati per il 2026, un anno caratterizzato da un’impostazione fortemente orientata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti, con misure di carattere conservativo.



Torrenti e rii minori – 150 mila euro

Una delle voci strutturali del Piano riguarda la manutenzione programmata dei corsi d’acqua minori. Si tratta di interventi di carattere periodico o di completamento di lavori già avviati in precedenza da estendere a nuovi tratti. Le operazioni interessano i torrenti Seno d’Elvio, Talloria, Cherasca e Riddone. L’obiettivo è e resta la mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso azioni costanti e preventive. Come precisato in Commissione, questa tipologia di intervento avrà una dotazione economica anche nelle annualità successive, configurandosi come una voce continuativa del piano delle opere.

Impianti sportivi – 150 mila euro

Sul fronte degli impianti sportivi, le risorse saranno destinate principalmente a interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture. In particolare, è necessario migliorare l’impermeabilizzazione della piscina comunale – dove sono già stati finanziati lavori preliminari per far fronte alle infiltrazioni – in modo da impedire il passaggio dell’acqua piovana all’interno dello stabile. Problemi di tenuta anche per il palazzetto di corso Langhe, che presenta criticità legate alle guaine. Dopo interventi urgenti eseguiti nei mesi scorsi, il Piano prevede ora opere risolutive, volte a garantire la piena funzionalità delle strutture.

Aree parcheggio e mensa di Mussotto – 100 mila euro

Un capitolo specifico riguarda la realizzazione di nuovi stalli di sosta in frazione Mussotto. I parcheggi saranno collocati tra la viabilità di accesso alla mensa scolastica già in fase di completamento e il campo sportivo, andando a supportare un comparto interessato da nuove funzioni e da un incremento della frequentazione.

Edifici scolastici – 150 mila euro

Gli interventi sugli edifici scolastici interesseranno diversi plessi dell’infanzia. Dopo la manutenzione della copertura, nell’anno nuovo si provvederà a intervenire negli spazi interni della Scuola di via Rorine “Pippi Calzelunghe”. Prevista, poi, la tinteggiatura della recinzione esterna della scuola “Biancaneve” di corso Europa. Infine, è stata disposta la manutenzione dei camminamenti esterni della scuola "Fenoglio". Un insieme di azioni che punta a migliorare sicurezza e decoro degli spazi educativi per i più piccoli.

Asfalti e viabilità – 150 mila euro

Per quanto riguarda la viabilità, le risorse saranno utilizzate per interventi progressivi di rifacimento della pavimentazione stradale e asfaltatura. Le aree individuate come prioritarie comprendono il piazzale del cimitero, le traverse tra corso Europa e corso Piave, alcune traverse di corso Langhe e diversi nuclei frazionali. La programmazione resta flessibile, per consentire di intervenire puntualmente dove emergano criticità urgenti.

Abbattimento delle barriere architettoniche – 150 mila euro

Il Piano conferma l’attenzione al tema dell’accessibilità, dando attuazione a un programma già approvato per l’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche in città. Tra le priorità evidenziate in Commissione figurano il marciapiede di corso Enotria e il tratto compreso tra strada Rorine e strada Cauda, ambiti caratterizzati da infrastrutture di vecchio impianto che necessitano di adeguamento sia della sede stradale sia delle rampe di collegamento.

Giardini storici – 150 mila euro

Un ulteriore capitolo riguarda la manutenzione dei giardini storici situati nelle pertinenze del centro storico, dalla stazione ferroviaria fino a corso Torino. Gli interventi interesseranno, ad esempio, il giardino di via Roma dedicato alle Vittime dei campi di sterminio e l’area verde accanto alla stazione, intitolata alla Divisione Alpina Cuneense. L’obiettivo è un’azione conservativa ma al tempo stesso capace di rendere questi spazi più fruibili, attraverso il rinnovo di arredi, percorsi e illuminazione, nel rispetto dei vincoli legati al loro valore storico.

Immobili comunali – 150 mila euro

Infine, il Piano triennale delle opere destina risorse alla manutenzione di diversi immobili di proprietà comunale. Tra gli interventi previsti per il 2026 figurano le pensiline esterne del tribunale e lavori sugli alloggi destinati all’ospitalità di secondo livello per anziani e persone fragili, in particolare in via General Govone e a Mussotto.

Uno sguardo alle annualità successive

Pur concentrandosi la presentazione degli interventi sul 2026, il Piano triennale, come suggerisce il nome, guarda anche alle annualità successive. Nel 2027 è prevista la riqualificazione del tratto dell’ex caserma Govone contiguo alla nuova palestra, con uno stanziamento di 400 mila euro, mentre nel 2028 un ulteriore capitolo sarà dedicato, in particolare, agli interventi sulle coperture degli immobili comunali. Un impianto complessivo che, come emerso in Commissione, punta a garantire continuità alle attività di manutenzione preventiva, predittiva e correttiva e guarda alla programmazione di medio periodo come strumento per evitare interventi episodici e assicurare la cura ottimale del patrimonio pubblico.