Economia | 17 dicembre 2025, 18:00

Opportunità di lavoro come disponente logistico a Villafranca Piemonte

Gestione e monitoraggio della flotta, inserimento ordini e supporto agli autisti. Richiesta la conoscenza dell’inglese

Multinazionale operante settore logistico, con sede in Villafranca Piemonte (To) ricerca 1 disponente logistico per la gestione e il monitoraggio della flotta aziendale, l'inserimento degli ordini e il supporto operativo agli autisti.

Si offre un'interessante opportunità di crescita professionale.

È indispensabile la conoscenza lingua inglese.

Orario: full time da lunedì a venerdì, con turnazione che prevede 1 sabato mattina al mese.

Inviare i curriculum vitae a: laura@ricotto.com e luciano@ricotto.com

I.P.

