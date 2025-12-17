Opportunità di lavoro come disponente logistico a Villafranca Piemonte

Multinazionale operante settore logistico, con sede in Villafranca Piemonte (To) ricerca 1 disponente logistico per la gestione e il monitoraggio della flotta aziendale, l'inserimento degli ordini e il supporto operativo agli autisti.
Si offre un'interessante opportunità di crescita professionale.
È indispensabile la conoscenza lingua inglese.
Orario: full time da lunedì a venerdì, con turnazione che prevede 1 sabato mattina al mese.
Inviare i curriculum vitae a: laura@ricotto.com e luciano@ricotto.com