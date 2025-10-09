 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 09 ottobre 2025, 16:03

Gli Scout cuneesi rilanciano l’appoggio alle iniziative per la pace in Medio Oriente

Dopo la partecipazione a diverse manifestazioni, tramite un comunicato distrettuale ricordano il valore della pace nella propria comunità

Gli Scout cuneesi rilanciano l’appoggio alle iniziative per la pace in Medio Oriente

La comunità Scout AGESCI della Zona di Cuneo, formata dai vari gruppi delle città di Alba, Canale, Cavallermaggiore, Cuneo, Fossano, Mondovì, Racconigi, Saluzzo e Savigliano, tramite un comunicato del 6 ottobre rilancia un appello per la pace in Medio Oriente.

“Da sempre lo scoutismo ci educa ad essere artigiani di pace”, così inizia il documento del gruppo, firmato a Marene dal Consiglio di Zona.

La comunità Scout con una nota, che ha come destinatari tutte le persone facenti parte della comunità, dai lupetti ai capi, passando per rover e guide, afferma che la Global Sumud Flotilla “ha smosso le coscienze delle persone”.

La presenza degli scout era già stata ben visibile nella Carovana per la Pace 2025, nella quale con uno striscione nelle prime file, alcuni giovani Scout avevano condotto la marcia. Numerose anche le persone con la camicia e il fazzolettone dei gruppi cuneesi nelle varie manifestazioni delle ultime settimane. Tanti i motti degli scout: “Del nostro meglio!”, “Eccomi!”, “Estote Parati!” e “Servire!”.

Il Consiglio di Zona invita, dunque, tutti coloro che hanno espresso il proprio appoggio alla causa palestinese a partecipare alle iniziative per la pace, sottolineando la necessità di passare dalle parole ai fatti.


 

Tommaso Puggioni

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium