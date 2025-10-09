Aleksandar Stefanović, ultimo arrivato in casa Cuneo Volley: “Pronto a dare il massimo per questi colori” [VIDEO]

È stato presentato nella mattinata di oggi, giovedì 9 ottobre, presso la sede di DUEDI srl, distributore ufficiale esclusivo De Dietrich-Thermique Italia e sponsor di Cuneo Volley, il nuovo centrale biancoblù Aleksandar Stefanović. A fare gli onori di casa Enzo Borgna, titolare della Duedi che commercializza il marchio De Dietrich in esclusiva per l'Italia.

Per il giocatore serbo si tratta della prima esperienza fuori dal proprio Paese, ma l’impatto con la nuova realtà è stato subito positivo: ha già debuttato lo scorso weekend nel quadrangolare di Modena, disputando una buona gara e mostrando le sue qualità.

A introdurlo ai giornalisti è stato come sempre il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, che ha espresso grande soddisfazione per il nuovo innesto: “Aleksandar si è aggregato da poco alla squadra dopo la partecipazione al campionato del mondo, dove si è messo in mostra in maniera molto positiva. È un ragazzo intelligente, motivato e con ottime qualità tecniche. Nella scorsa stagione è stato premiato come miglior muro del campionato serbo e si è subito inserito bene nei meccanismi del gruppo. Siamo convinti che farà bene e potrà dare un contributo importante alla squadra.”

Durante la conferenza, Stefanović ha raccontato brevemente la sua carriera: “In Serbia ho giocato per anni nella mia città natale, Kraljevo, poi due stagioni a Belgrado. Dopo l’ultima stagione ho vestito la maglia della nazionale e ho partecipato al campionato del mondo. Subito dopo quell’esperienza sono arrivato a Cuneo.”

Il centrale ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a scegliere la società piemontese: “Cuneo è una buona squadra, con una grande tradizione. Spero che questa sia una delle migliori stagioni per il club.” E parlando degli obiettivi personali e di squadra, ha aggiunto con grande ottimismo suscitando la divertita reazione dei presenti: “Spero nei playoff questa stagione.”

Ancora in fase di ambientamento, Stefanović sta conoscendo compagni e staff tecnico: “La preparazione è buona, ma per me è tutto nuovo dopo i campionati del mondo. Mi trovo in una buona squadra, con un ottimo allenatore.”

Riguardo all’esperienza iridata con la Serbia, il giocatore ha raccontato con orgoglio: “È stata una grande esperienza, abbiamo disputato buone partite, soprattutto contro il Brasile nel girone, che abbiamo vinto 3-0. Poi siamo usciti contro l’Iran per 3-2. Ora sono in Italia, in uno dei migliori campionati del mondo, e spero di fare bene.”

Anche la città di Cuneo ha già conquistato lui e la sua famiglia: “È una bella, piccola città, perfetta per me, mia moglie e mio figlio. È molto piacevole vivere qui.” E sui tifosi, noti per il loro calore, ha aggiunto con un sorriso: “Ho visto lo scorso anno il palazzetto pieno, con un’atmosfera fantastica. È una grande motivazione per me.”.

Domani sera alle ore 19 presso il negozio "Il Podio" di Madonna dell'Olmo sarà presentata la maglia ufficiale della stagione 2025/2026, poi il giorno successivo, sabato 11 ottobre, alle ore 17 la presentazione della squadra e di tutto l'universo Cuneo Volley ai tifosi (già 1500 i prenotati). La giornata si concluderà con l'amichevole di lusso contro il Cannes.

QUI SOTTO: IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA: