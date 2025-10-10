A Carrù l'ANPI dona agli studenti di terza media il libro "Ora e sempre Resistenza"

Anche quest’anno, come tradizione, la sezione ANPI “Medaglia d’Oro Felice Cenacchio” di Carrù ha incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Oderda Perotti”.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’associazione partigiana, con la presidente Rosita Oreglia, hanno consegnato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado il testo di storia del Novecento Ora e sempre Resistenza, un gesto simbolico e insieme concreto per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e della libertà.

L’iniziativa conferma la proficua collaborazione tra la scuola carrucese e l’ANPI, che da anni lavorano fianco a fianco per mantenere viva la conoscenza dei principi costituzionali e delle vicende che hanno segnato la storia della democrazia italiana.

"Ringraziamo - dicono dall'ANPI - la dirigente scolastica, prof.ssa Montemurro e tutti i docenti coinvolti nel progetto, per l’impegno e la sensibilità con cui continuano a promuovere percorsi di educazione civica e storica tra gli studenti".

I libri sono stati consegnati ieri, giovedì 9 ottobre, a tutti gli alunni delle classi terze.