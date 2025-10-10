 / Attualità

Attualità | 10 ottobre 2025, 10:51

A Carrù l'ANPI dona agli studenti di terza media il libro "Ora e sempre Resistenza"

L’iniziativa conferma la proficua collaborazione tra la scuola e l'associazione, che da anni lavorano fianco a fianco per mantenere viva la conoscenza dei principi costituzionali e delle vicende che hanno segnato la storia della democrazia italiana

Anche quest’anno, come tradizione, la sezione ANPI “Medaglia d’Oro Felice Cenacchio” di Carrù ha incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Oderda Perotti”.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’associazione partigiana, con la presidente Rosita Oreglia, hanno consegnato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado il testo di storia del Novecento Ora e sempre Resistenza, un gesto simbolico e insieme concreto per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e della libertà.

L’iniziativa conferma la proficua collaborazione tra la scuola carrucese e l’ANPI, che da anni lavorano fianco a fianco per mantenere viva la conoscenza dei principi costituzionali e delle vicende che hanno segnato la storia della democrazia italiana.

"Ringraziamo - dicono dall'ANPI - la dirigente scolastica, prof.ssa Montemurro e  tutti i docenti coinvolti nel progetto, per l’impegno e la sensibilità con cui continuano a promuovere percorsi di educazione civica e storica tra gli studenti".

I libri sono stati consegnati ieri, giovedì 9 ottobre, a tutti gli alunni delle classi terze.

AP

