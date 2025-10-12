La “Fiero dei Des” anima Bellino fra tradizione, allevamento e sapori d’autunno

Come da tradizione, puntuale come ogni anno, il 10 ottobre si è tenuta a Bellino, in Valle Varaita, la “Fiero dei Des”, storica rassegna zootecnica che celebra la fine della stagione dell'alpeggio.

L’evento si è svolto sul pianoro del Melezé, nella borgata di Sant’Anna, richiamando allevatori, residenti e visitatori anche dalla Francia che hanno potuto raggiungere il paese dell’alta valle Varaita grazie alla riapertura del Colle dell’Agnello che dal 6 all’8 ottobre era stato chiuso proprio sul versante francese per lavori sulla strada transfrontaliera.

La “Fiero dei Des”, è stata organizzata dall’associazione Pastur de Blins, con il patrocinio del Comune di Bellino, Coldiretti Cuneo, Arap (Associazione Regionale Allevatori del Piemonte) e Bim Varaita.

Fin dalle prime ore del mattino, il paese si è animato con l’arrivo delle mandrie dagli alpeggi, momento sempre molto atteso, che segna simbolicamente il ritorno a valle dopo i mesi estivi.

I visitatori hanno potuto passeggiare lungo il circuito espositivo, ammirando gli animali, mucche, pecore e capre, curiosando tra le bancarelle di prodotti agricoli locali e artigianali, in un’atmosfera autenticamente montana.

Non sono mancate le degustazioni di formaggi, pane e castagne, che hanno reso ancora più conviviale la giornata.

E a pranzo la grande 'costinata' con carne alla griglia apprezzata da tutti i commensali.

A fare da cornice alla fiera, una scenografia naturale spettacolare: la Rocca Senghi, il Pelvo di Chiabrera e i boschi della valle Varaita vestiti dei colori caldi del ‘foliage’ autunnale, che hanno regalato ai presenti un colpo d’occhio di rara bellezza.

La “Fiero dei Des” si conferma così non solo un evento agricolo di rilievo, ma anche un momento di incontro legato alla tradizione, capace di unire passato e presente nel cuore sulle montagne dell’alta valle Varaita.