Giubileo della spiritualità mariana al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra

I conflitti nel mondo continuano a mietere vittime innocenti e se da un lato le proteste a livello civile stanno scuotendo le coscienze, dall’altro lato il mondo cristiano ha bisogno di pregare perché su tutta la terra terminino i conflitti e possa esserci una pace «disarmata e disarmante» (Leone XIV).

Con questo spirito, l’11 e il 12 ottobre si è svolto il Giubileo della Spiritualità Mariana, che è stato caratterizzato da pellegrinaggi alle Basiliche, passaggio della Porta Santa e soprattutto, con la presenza a Roma straordinariamente, della statua originale della Madonna di Fatima.

Un’occasione per tutti i rettori dei santuari mariani, ma anche per i gruppi di spiritualità mariana, rappresentanti dei movimenti, confraternite mariane di ritrovarsi insieme per un cammino spirituale condiviso e approfondire il ruolo di Maria come pellegrina di speranza che guida la fede e la vita cristiana. In particolare, Maria ci insegna a coltivare l’amicizia con Dio, a camminare con fiducia sotto la guida dello Spirito Santo e ad essere modelli di fede e amore.

La devozione verso la Madonna, che include la preghiera, la venerazione di immagini e luoghi sacri, è parte integrante della spiritualità cattolica e si manifesta in diverse tradizioni e manifestazioni culturali, e atti di culto come la recita del Rosario, pellegrinaggi anche a piedi, per affidarsi alla Madre di Dio, modello di vita che ci guida e ci consola. E quale meraviglia ha operato anche a Bra nel lontano 1336, quando è apparsa in soccorso di una donna prossima al parto, facendo sbocciare fiori in pieno inverno?

Il Santuario della Madonna dei Fiori continua così a rappresentare un faro di spiritualità e fede, attrattivo non solo per le bellezze artistiche o il suo significato storico, ma anche per il legame profondo con la devozione mariana e il suo messaggio universale di speranza e pace. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!