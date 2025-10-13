 / Cronaca

Cronaca | 13 ottobre 2025, 22:16

Escursionista precipita nella zona di Rocca la Meja: trasportato in ospedale in codice giallo

Un tecnico del Soccorso Alpino presente in zona in attività individuale ha udito le urla e prestato all'infortunato i primi soccorsi

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 ottobre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte hanno recuperato un escursionista precipitato nella zona della Rocca La Meja, in Alta Valle Maira

L'allarme è stato lanciato dalla compagna di gita dell'uomo caduto dal sentiero riportando un politrauma con interessamento del capo

In zona si trovava un tecnico del Soccorso Alpino in attività individuale che ha udito le urla e si è portato rapidamente nel luogo dell'incidente per prestare all'infortunato i primi soccorsi. 

In seguito è giunto l'elicottero del 118 che ha sbarcato al verricello l'equipe al completo. 

Il paziente è stato stabilizzato, imbarellato e caricato a bordo del velivolo, sempre tramite verricello, per il trasferimento in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo.

