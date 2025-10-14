Motorizzazione di Cuneo, Ufficio patenti aperto sei ore a settimana: la lettera di un cittadino esasperato

Se il voto complessivo delle recensioni (ben 187) per la Motorizzazione Civile di Cuneo è 1,5, un motivo ci sarà.

Ed è riassunto nelle parole di Nicola P.. La sua lettera chiarisce piuttosto bene il perché della pressoché unanime bocciatura dell'ente pubblico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e deputato al controllo tecnico e amministrativo delle normative che regolano il trasporto civile.

Nel pubblicarla, evidenziamo la piena disponibilità ad accogliere la replica dei vertici provinciali della Motorizzazione.

***

Gentile Direttore,

scrivo per segnalare una situazione che ritengo inaccettabile e che, credo, meriti l’attenzione della stampa locale: quella degli uffici della Motorizzazione Civile di Cuneo.

Lo sportello patenti – cui, per legge, anche i cittadini privati possono rivolgersi direttamente, senza dover sostenere i costi spesso elevati delle agenzie di pratiche auto – è aperto soltanto due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle 8.30 alle 11.30. Un servizio quindi disponibile appena sei ore complessive ogni sette giorni, nonostante l’ufficio disponga di tre operatori dedicati.

Come se non bastasse, la struttura versa in condizioni fatiscenti, del tutto indegne di un ufficio pubblico: locali vetusti, segnaletica decadente, confusa e contradditoria, ambienti disorganizzati dove l'informatica sembra non aver mai avuto accesso.

A ciò si aggiunge l’assenza totale di canali di contatto funzionanti: i numeri di telefono risultano sempre muti o irraggiungibili, e alle e-mail inviate non viene mai data risposta.

Compiego alla presente alcune fotografie dello stato degli Uffici della Motorizzazione di Cuneo scattate in data 13/10: nelle immagini è possibile osservare le strutture fatiscenti della Motorizzazione e le persone in fila per l'accesso all'ufficio patenti (che serve tutta la Provincia - tranne Alba - con due soli sportelli aperti e servizio "d'ordine" all'ingresso): percepibile il malumore dell'utenza, che proviene da tutta la provincia, in coda senza poter prendere appuntamento.

In un’epoca in cui si parla tanto di digitalizzazione, efficienza e rispetto per il cittadino, questa situazione rappresenta un vero paradosso.

Ciò anche considerando la parziale autonomia organizzativa di cui i Dirigenti dispongono per rendere più facilmente fruibili i servizi al pubblico: basterebbe davvero poco, al di là del probabile poco sostegno da parte delle strutture ministeriali.

Ritengo doveroso che il Vostro giornale, da sempre attento al territorio e ai suoi disservizi, possa dare voce a questa denuncia e portare alla luce l’indecoroso stato in cui versa un ufficio che dovrebbe invece essere al servizio della collettività.

Lettera firmata