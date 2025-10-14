 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 14 ottobre 2025, 13:12

Volley A1F. Domani sera esordio in casa per la Honda Cuneo Granda Volley: il programma della settimana

Avversarie di turno le forti toscane di Scandicci. Domenica trasferta a Villafranca Piemonte per il derby con le Pinelle del Monviso Volley

Volley A1F. Domani sera esordio in casa per la Honda Cuneo Granda Volley: il programma della settimana

La Honda Cuneo Granda Volley al lavoro per un doppio impegno in Serie A1: le Gatte se la vedranno mercoledì 15 ottobre contro la Savino Del Bene Scandicci, mentre domenica 19 ottobre contro la Wash4Green Monviso Volley.

La sfida con le toscane aprirà il viaggio casalingo delle biancorosse ed è in programma alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo (diretta VBTV), mentre il derby con le Pinelle andrà in scena al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte alle 17 (diretta VBTV).

Questo il programma della settimana:

- martedì: 8-11 pesi, 16-17.45 allenamento
- mercoledì: 11 rifinitura, 20:30 partita contro Savino Del Bene Scandicci (Palazzetto dello Sport, Cuneo)
- giovedì: 15:30 allenamento individuale
- venerdì: 9-12 pesi, 18-20 allenamento
- sabato: 13-15:30 allenamento
- domenica: 10:30-12 rifinitura, 17 partita contro Wash4Green Pinerolo (Pala Bus Company, Villafranca Piemonte)

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium