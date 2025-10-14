Volley D/M. Inizio di campionato col botto per la Pallavolo Alba: 3-0 al Genola

Dalla Pallavolo Alba riceviamo e pubblichiamo:

Inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie D per la nostra prima squadra, che inaugura la stagione con un rotondo 3-0 davanti ad una bella cornice di pubblico al PalaLanghe.

Per il debutto contro la neopromossa Genola coach Oliva si affida a Dellapiana in regia con Bianco opposto, Morengo e Masciarelli sono gli schiacciatori, Rocca e Favaretto i centrali con Milea libero.

Avvio di set equilibrato senza grossi strappi, Genola prova a giocare sulle mani del nostro muro ed ottiene dei mani-out che le regalano il primo vantaggio, 3-5, ma usciamo alla distanza approfittando dei loro errori, a cui segue un bell’ace della new entry Masciarelli, vantaggio Mercatò 9-7. Albesi in fiducia, si dice che la difesa è un ottimo termometro per testare il momento della squadra, e su questo i ragazzi di Oliva si fanno trovare pronti, ottimo sacrificio in fase difensiva, e risolviamo in nostro favore gli scambi lunghi, muro di Rocca per il 13-10 e primo time-out per gli ospiti. Il muro albese prende le misure all’attacco degli avversari, che ci sbattono nuovamente contro, questa volta è Bianco a rispedire l’attacco al mittente, 16-13, poi l’opposto albese chiude direttamente con un pallonetto, 20-17 e secondo time-out per Genola.

Gli ospiti rientrano bene dopo la pausa e ricuciono il gap portandosi a -1, coach Oliva spende il suo primo time-out e fa bene, la Mercatò ritrova il filo e Morengo mette a terra due attacchi consecutivi per ritornare a +3 (22-19); Alba in controllo, Rocca inchioda a terra il primo tempo che vale il setball, e poi approfittiamo di un loro errore che conclude uno scambio lungo, 25-19 e ottimo break finale di 5-0.

Partiamo forte nel secondo set per poi concedere un paio di errori gratuiti che tengono a galla gli avversari, ma Favaretto suona la carica con un gran muro (10-7), miglior momento albese con Dellapiana che riesce a sfruttare bene i suoi terminali d’attacco: ancora Favaretto in primo tempo e poi Bianco in parallela, 13-8 e time-out Genola. Fase centrale in cui molliamo un attimo il piede dall’acceleratore, coach Oliva spende un time-out sul 15-11 ma gli ospiti ci credono e tornano a -2 su attacco fuori di Bianco (17-15). Siamo comunque sempre attenti in fase muro-difesa, costringendo i gialloneri a forzare in attacco: ecco due errori consecutivi che ci fanno respirare (22-17), torniamo in controllo e gestiamo il finale di set, Morengo-Passavanti murano per il setball, Genola annulla il primo ma poi serve fuori, 25-20.

Nel terzo set perdiamo un po’ di mordente in attacco, Genola cambia un po’ il sestetto e sfruttando maggiormente i centrali si trova avanti 4-8, coach Oliva chiama subito a raccolta i suoi per il primo time-out. Rocca, uno dei più positivi, martella con i suoi primi tempi, e Morengo stoppa il centrale avversario a muro, torniamo in gioco sull’8-10, prima di trovare la parità a quota 11. E’ una fase centrale decisamente equilibrata, non siamo forse brillanti come nei set precedenti ma non perdiamo mai contatto dall’avversario, muro di Rocca per il -1 (17-18), e poi primo tempo di Favaretto a chiudere uno scambio lungo, 19 pari. Ancora un muro, questa volta di Bianco, ci dà il primo vantaggio del set, 22-21, ma è fondamentale, entra Borio al posto di Dellapiana per alzare il muro, ma il giovane opposto fa di più e in rigiocata conquista il matchball sul 24-22. Genola prova a prolungare la gara annullando il primo, ma alla seconda occasione Dellapiana mette la palla in cassaforte servendo Rocca, che chiude il match, 25-23.

Vittoria convincente, ottimo atteggiamento dei ragazzi che hanno lavorato bene nella fase muro-difesa e si sono dimostrati molto attenti anche in ricezione. Non ci facciamo prendere dall’entusiasmo perchè c’è ancora da lavorare per migliorare alcune situazioni, ma quanto visto fa ben sperare.

Nel prossimo turno ci sarà subito un test importante, perchè domenica faremo visita al Villanova, che nella passata stagione aveva chiuso al secondo posto. Una gara che sarà un buon metro di giudizio per le nostre ambizioni.

Mercatò Alba 3-0 Giovanile Genola ’05 (25-19, 25-20, 25-23)

Mercatò Alba: Bianco, Bordino, Borio, Casetta, Ciravegna, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Lazarev (L2), Masciarelli, Milea (L1-K), Morengo, Rocca. Coach: Oliva, Torrengo.