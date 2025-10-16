Ceresole d'Alba, possibili disservizi nella raccolta carta per lo sciopero di venerdì 17 ottobre

La raccolta della carta potrebbe subire disservizi domani, venerdì 17 ottobre, nel territorio comunale di Ceresole d'Alba a causa dello sciopero nazionale proclamato nel settore dell'igiene ambientale.

La società S.T.R. S.r.l., che gestisce il servizio, ha comunicato al Comune che l'agitazione coinvolgerà tutti i lavoratori delle aziende di igiene ambientale e potrebbe comportare interruzioni non solo nella raccolta dei rifiuti, ma anche nel funzionamento dei centri di raccolta, nel servizio di raccolta ingombranti, nel numero verde e negli ecosportelli.

L'eventuale adesione dei dipendenti allo sciopero potrebbe quindi compromettere l'intera gestione integrata dei rifiuti urbani per la giornata. In particolare, il calendario previsto per la raccolta della carta di venerdì potrebbe non essere rispettato.

Nonostante la mobilitazione, l'azienda assicura che saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali come previsto dalla normativa vigente.