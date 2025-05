Neive inaugura il Centro di ritrovo per anziani: “Un punto fermo per sentirsi a casa”

Un tavolo, quattro sedie, un caffè e due mani che mescolano le carte. È da immagini come questa che nasce l’idea del Centro di ritrovo per anziani di Neive, un luogo pensato per chi ha vissuto e visto tanto, e ha ancora voglia di stare insieme. Uno spazio pensato per dare forma quotidiana alla parola “comunità”.

Sarà inaugurato oggi, domenica 25 maggio alle ore 16, in via De Revello 11, e accoglierà anziani del paese e dei dintorni per momenti di convivialità, scambio, dialogo. Un piccolo grande gesto di attenzione, che parte dalla semplicità ma guarda lontano.

“Giovani e anziani sono sempre stati al centro della nostra attenzione, fin dalla campagna elettorale,” dichiara il sindaco Paolo Piccinelli. “Mentre stiamo lavorando al rilancio del centro sportivo, attualmente oggetto di un dialogo con la Curia proprietaria dell’area, volevamo dare un segnale concreto anche agli anziani, offrendo loro un luogo tutto per loro.”

Il Comune ha preso in affitto il locale e si è occupato della sistemazione, in collaborazione con la Croce Rossa e i volontari. Il centro sarà aperto sei giorni su sette, dal martedì alla domenica, con orario estivo dalle 15.30 alle 22.30 e apertura aggiuntiva il mercoledì mattina dalle 10 alle 12. Chiusura il martedì.

“Non sarà un bar né un punto di somministrazione,” precisa Piccinelli. “È un posto dove incontrarsi, giocare a carte, fare due chiacchiere, prendersi magari un caffè in autonomia. Un luogo di appartenenza, perché nessuno deve sentirsi solo.”

Il centro rappresenta anche un tassello in un disegno più ampio: “Stiamo lavorando con i comuni dell’associazione Sei in Langa per realizzare iniziative condivise. Pensiamo a serate di cinema nei centri polifunzionali, a turno nei diversi paesi, con film scelti insieme ai diretti interessati. Ma anche attività suggerite dagli stessi anziani, sulla base dei loro desideri e interessi". Fanno parte dell'associazione Barbaresco, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie, Treiso e Trezzo Tinella

Neive intende valorizzare anche il Borgo Nuovo, spesso meno coinvolto rispetto al centro storico. Un primo passo sarà la grigliata popolare organizzata con la Pro Loco in occasione del passaggio, il 21 giugno, del Giro d’Italia Under 25: “Dopo aver assistito alla corsa, ci si ritroverà tutti insieme al centro sportivo per pranzare in compagnia, come si faceva una volta. Con poco si costruisce molto, soprattutto quando si condivide.”

E conclude con un pensiero che sintetizza lo spirito dell’iniziativa: “I giovani corrono, vanno sempre di fretta. Ma chi conosce la strada sono gli anziani. È a loro che vogliamo restituire spazio, ascolto e presenza.”