“Di che Suolo ti Nutri”: torna a Cuneo l’incontro tra cibo, agricoltura e comunità

Venerdì 24 ottobre, alle 19, la Casa del Quartiere Donatello (via A. Rostagni 23/L, Cuneo) ospiterà la seconda edizione di “Di che Suolo ti Nutri”, un appuntamento che mette in dialogo alimentazione, agricoltura e sostenibilità attraverso una formula originale e coinvolgente: la degustazione con dibattito, accompagnata da momenti musicali.

"L'intento - spiegano gli organizzatori - è quello di proporre alla cittadinanza alcune riflessioni su temi centrali per il mondo contemporaneo, come l'alimentazione (intesa sia da un punto di vista medico-scientifico che da uno gastronomico) e l'agricoltura (anche qui, con uno sguardo tanto sociale quanto ambientale), ma attraverso una modalità facilmente fruibile e comprensibile per tutte e tutti, cioè organizzando una vera e propria degustazione con dibattito, con tanto di accompagnamento musicale".

Protagonisti dell’edizione 2025 saranno Eros Cerutti (consulente scientifico di Soluzione Terra), Michela del Torchio (nutrizionista) ed Enrico Bergamaschi (azienda agricola Rosso Gentile), che dialogheranno con il pubblico durante la serata.

A seguire, la cena sarà curata da Rosso Gentile e Vitivinicola Drocco, mentre il post-cena musicale vedrà la partecipazione di Super Fluo (Paolo Enrici).

L'evento è a posti limitati e la prenotazione è da effettuarsi al 392 41 45 747