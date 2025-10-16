Caso Riviera Trasporti, manutenzione carente e falsi documenti: i nomi dei cinque indagati

Caso Riviera Trasporti, la Procura di Cuneo ha aperto un’inchiesta che coinvolge l'RT Piemonte, partecipata operante nel settore del trasporto pubblico locale. Sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati, tutte difese dall’avvocato Alessandro Moroni del Foro di Imperia. Si tratta dell’amministratore unico Nicoletta Cristiani e di quattro dipendenti: Ivan Marchini, Marco Peirano, Pierluca Paoli e Alessandro Fantino.

Le indagini si concentrano su due ipotesi di reato. La prima è l’attentato alla sicurezza dei trasporti, per un presunto rischio alla sicurezza dei passeggeri derivante da carenze nella manutenzione dei mezzi aziendali. La seconda accusa riguarda il falso documentale, legato a certificazioni sospette, libretti di circolazione e documenti di revisione potenzialmente alterati o non conformi.

Secondo gli inquirenti, vi sarebbe il sospetto che alcuni mezzi utilizzati per il trasporto pubblico circolassero senza i necessari interventi tecnici, ma risultassero regolarmente revisionati grazie a documentazione irregolare.