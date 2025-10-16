Genola celebra la“Festa del Volontariato”

Si terrà sabato 18 ottobre, la tradizionale Festa del Volontariato, organizzata dal Comune di Genola, in segno di gratitudine per l’impegno profuso a favore della comunità,

Il programma della giornata partirà dalle 18, con la santa messa alla parrocchia di San Michele Arcangelo, dedicata ai gruppi di volontariato del territorio, rappresentati dai loro labari. A seguire, dalle 20.30, la cena al PalaQuaquara, con servizio a buffet offerto dal ristorante locale Aquila Nera.

Ai volontari che daranno la propria adesione sarà offerta la cena in programma.

Si ricorda che la partecipazione alla cena è aperta a tutta la cittadinanza che desidera condividere il momento di festa. Per gli esterni il prezzo di adesione sarà di 20 euro per gli adulti e di 12 per i bambini della scuola primaria.

"Il volontariato è la spina dorsale della nostra comunità. – conclude il sindaco di Genola Flavio Gastaldi - Anche un’ora alla settimana può fare la differenza, perché non conta quanto tempo si dona, ma il fatto di esserci. Negli anni abbiamo spesso raccontato il volontario come un super eroe sempre in prima linea: oggi vogliamo invece restituirgli un volto più vicino, quello di chi mette a disposizione un po’ del proprio tempo, con semplicità e costanza. A Genola ogni gesto di partecipazione è un seme di comunità".