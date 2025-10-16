 / Cronaca

Cronaca | 16 ottobre 2025, 16:55

Scontro tra auto e moto nel centro di Cuneo: grave un ragazzo di 16 anni

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio su Corso Nizza all’angolo con via XXVIII Aprile. Il giovane motociclista, cosciente al momento dei soccorsi, è stato trasportato all’ospedale Santa Croce in codice rosso

Il luogo dell'incidente

Nel pieno centro di Cuneo, nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, intorno alle 16.30, si è verificato un incidente stradale su corso Nizza, all’angolo con via XXVIII Aprile. A scontrarsi sono stati una motocicletta, condotta da un ragazzo di 16 anni, e un’auto guidata da una donna.

La dinamica dell’impatto non è ancora chiara, ma lo scontro è stato molto violento. 

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane centauro, cosciente al momento dell’arrivo dei sanitari, e successivamente lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Croce

In corso Nizza sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico, rallentato per consentire le operazioni di soccorso e per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi.

redazione

