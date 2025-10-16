Volley Femminile B1 / Mondovì sul campo del Cogne Aosta per la prima trasferta stagionale

È tutto pronto in casa Mondovì Volley per la prima trasferta stagionale del campionato di Serie B1.

Sabato 18 ottobre alle 17 il Pala Peila-Pressendo di Aosta ospiterà infatti la sfida con le locali del Cogne Aosta Volley, già trovate dal “Puma” per ben due volte durante i test prestagionali. I due sestetti avevano infatti concordato due allenamenti congiunti, uno in ogni città. Il 18 settembre, proprio al Pala Peila-Pressendo, la sfida si concluse con il punteggio di 2-2, mentre due settimane dopo, il 30 dello stesso mese, furono le valdostane a conquistare tre dei quattro set disputati al Palamanera.

L’equilibrio visto in quelle due occasioni può senza dubbio indicare le potenzialità della compagine di casa, che pur sconfitta all’esordio per mano di Garlasco, ha potenziale per ben figurare. Tra le sue fila militano la schiacciatrice Angelica Costamagna, cresciuta proprio nel settore giovanile monregalese, e l’opposto svedese Martha Edlund, facente parte della rosa della nazione scandinava agli ultimi mondiali in Thailandia. In casa Mondovì Volley c’è la voglia di dare conferma a quanto di buono fatto nel successo casalingo con Palau e allo stesso tempo sistemare quanto non ha funzionato in quell’occasione.

La squadra è carica per il nuovo appuntamento, come spiega l’opposto Giada Sangoi (che in settimana ha compiuto 21 anni): “La partita che ci aspetta sabato sarà la nostra prima trasferta della stagione. Contro Cogne Aosta abbiamo avuto già modo di poterci scontrare nelle amichevoli pre-season e questo ci ha aiutato a capire che tipo di squadra affronteremo. Sarà una partita combattuta perché loro sono una bella squadra con delle buone giocatrici. Stiamo lavorando molto bene durante la settimana e non vediamo l'ora di scendere in campo ed esprimere la nostra miglior pallavolo. Noi vi aspettiamo numerosi a tifarci e a sostenerci seppur a distanza!”