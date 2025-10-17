 / Attualità

Alba: venerdì 24 ottobre interruzione energia elettrica in Località Piana Gallo

Lavori sugli impianti in programma dalle 8 alle 16

(foto di repertorio)

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti venerdì 24 ottobre dalle 8 alle 16 in  Località Piana Gallo da 11 a 13, da 12 a 14, senza numero civico.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.


 


 

