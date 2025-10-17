Brillano i cuneesi nel 63° Criterium Nazionale di Bocce Volo U.S. ACLI

Dal 9 al 12 ottobre scorsi si è svolta a Pietra Ligure la 63° edizione del Criterium Nazionale di Bocce Volo U.S. Acli, valida per le Finali Nazionali Sport in Tour 2025.





Ottimi i risultati per la compagine cuneese, che ha ottenuto una straordinaria vittoria con Marisa Coccalotto, atleta della Bocciofila Tre Valli di Villanova Mondovì, sul gradino più alto del podio nell’individuale femminile.

Buonissime anche le performance della terna composta da Luciano Carlevaris, Giovanni Barra e Giuseppe Ambrosio (Bocciofila Tre Valli) e di Mauro Petitti (Bocciofila Tre Valli) nell’individuale, che hanno conquistato la piazza d’onore.

Oltre ai tesserati della Bocciofila Tre Valli di Villanova Mondovì hanno partecipato alle gare anche atleti della Asd Bocciofila Beinettese.

La manifestazione, ottimamente organizzata e seguita da un pubblico appassionato, ha animato per quattro giorni la cittadina ligure e visto la partecipazione di 180 atleti, provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. “L’evento – ha detto il presidente provinciale delle Acli cuneesi – Elio Lingua - ha rappresentato non solo un momento di competizione, ma anche un’occasione di incontro tra territori e generazioni diverse, nel segno dei valori di lealtà, rispetto e amicizia, che da sempre caratterizzano lo sport dell'Unione Sportiva Acli.

Ancora una volta le bocce si sono dimostrate una disciplina capace di unire, favorire la socialità e promuovere una partecipazione inclusiva e aperta a tutti”.

Complimenti a tutti e in particolare agli atleti cuneesi, seguiti nell’occasione dal presidente provinciale U.S. Acli Attilio Degioanni, il quale si è congratulato con tutta la delegazione e in particolare con la bravissima Marisa Coccalotto, che ha portato in Granda un titolo di grande valore.