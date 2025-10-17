Borgo San Dalmazzo, Consiglio comunale straordinario convocato per il 21 ottobre: bilancio, variante urbanistica e tre mozioni all’ordine del giorno

È stato convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale per martedì 21 ottobre alle ore 18:30, con eventuale seconda convocazione prevista per mercoledì 22 ottobre alle ore 18:00.

All’ordine del giorno figurano sei punti, tra cui spiccano la variazione al bilancio di previsione e l’approvazione di una variante urbanistica al Piano Regolatore.

Il primo punto prevede infatti la variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 ai sensi dell’articolo 175, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali.

Seguirà la discussione e approvazione del progetto definitivo della Variante Parziale n. 30-2025 al PRGC, con le relative controdeduzioni alle osservazioni presentate durante la fase di deposito e pubblicazione del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e successive modifiche.

La parte politica della seduta sarà caratterizzata da tre mozioni presentate dai consiglieri comunali Agricola Luisa, Bassino Marco, Basteris Luca, Giorda Luisa, Manassero Katia e Varrone Pierpaolo, aventi per oggetto:

Rigenerazione urbana

Rinuncia al diritto di prelazione

Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale

A chiudere la seduta, come di consueto, il punto dedicato a interrogazioni e comunicazioni.