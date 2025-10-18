Il Comune di Dogliani presenta il suo "Bilancio Pop"

Sabato 25 ottobre alle ore 17 presso il Teatro Sacra Famiglia in Dogliani Borgo Castello, il Comune di Dogliani presenta il proprio “Bilancio Pop”.

Il progetto, nato dalla indispensabile collaborazione con l’ Università di Torino, Dipartimento di Management “Valter Cantino”, riassume un documento complesso quale è il bilancio di un ente pubblico, in una forma più semplice e accessibile ai non addetti ai lavori.

Il progetto realizzato e finanziato nell’ambito del progetto EDIH PAI dal Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino, che ha scelto Dogliani come paese rappresentativo di un territorio in continua evoluzione e simbolo di un patrimonio storico e culturale del quale Luigi Einaudi ne è il custode.

UniTo con il Popular Financial Reporting, detto anche Bilancio POP, propone lo stadio più avanzato di report integrato, adatto a rappresentare in modo fruibile, sintetico e accessibile, l’operato e la realtà organizzativa di enti pubblici, ordini e distretti scolastici.

Diffuso nel mondo anglosassone, il Bilancio POP sta trovando sempre più spazio anche in Italia, dove si moltiplicano le esperienze di amministrazioni pubbliche che scelgono di adottarlo. Tra i casi più significativi figurano la città di Torino, prima in Europa ad averlo realizzato, e la Regione Piemonte. Entrambe le esperienze sono state coordinate dai professori Paolo Pietro Biancone e Silvana Secinaro, che affiancano le amministrazioni nella progettazione e redazione dei bilanci POP.

Con il Bilancio POP UniTo si conferma un centro produttivo di sapere all’avanguardia dove ricerca e didattica sono costantemente innovati e valorizzati.

Il Comune di Dogliani ha accettato con entusiasmo l’opportunità che UniTo gli ha offerto, mettendo a disposizione i propri bilanci economici affinchè, anche attraverso la collaborazione con un gruppo di lavoro formato da alcuni studenti dell’Ateneo torinese, coordinati dal prof. Federico Lanzalonga, e l’ufficio finanziario del Comune di Dogliani, coordinato da Osvaldo Boggione, si confezionasse un documento accessibile che rappresenti la realtà doglianese.

Il sindaco Claudio Raviola in sintesi ha dichiarato:” Come amministrazione comunale siamo orgogliosi che sia stato selezionato il Comune di Dogliani per sperimentare il Bilancio Pop in un Comune sotto i cinquemila abitanti. La scelta ricaduta sul nostro Comune non è stata casuale: il nostro paese, con la propria storia, può essere considerato un esempio di rettitudine e onestà intellettuale”.