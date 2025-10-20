“Regala un sorriso” dona un lettino per fototerapia e un respiratore Cpap alla Pediatria dell’ospedale di Verduno

L’associazione “Regala un Sorriso”, da tempo vicina ai bambini della Pediatria dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, ha dato nuovamente dimostrazione di sensibilità e generosità, donando al reparto un moderno lettino per fototerapia e un respiratore Cpap, strumentazione estremamente importante per garantire la miglior assistenza neonatale per quei neonati che presentino ittero o che necessitino di supporto respiratorio.

“Regala un Sorriso”, fondata quattro anni fa da tre amici, Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia, uniti dalla passione per il calcio e dall’impegno per il bene della comunità, ha fatto dell’aiuto ai bambini malati del territorio il proprio scopo, e ha deciso di supportarne le cure tramite la donazione di strumentazioni al nosocomio locale, guidata dal motto “Fare del bene fa stare bene… per curare a chilometri zero”.

La consegna dell’apparecchiatura è avvenuta in una cerimonia semplice ma coinvolgente, che ha visto la partecipazione, tra le molte personalità presenti, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del Vice Presidente della Fondazione CRC Francesco Cappello, del Presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra Bruno Ceretto, dei Sindaci e dei rappresentanti dei Comuni di Alba, Bra, Cortemilia, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Cherasco, Ceresole, Novello, Caramagna Piemonte e delle molte associazioni che hanno supportato “Regala un Sorriso” nella propria attività di sensibilizzazione sul territorio.

Unitamente alla consegna dei macchinari, “Regala un Sorriso” ha devoluto ai professionisti del Dipartimento Materno-Infantile il supporto finanziario necessario a garantire lo svolgimento di un percorso di perfezionamento in apparato respiratorio pediatrico, tenuto dal professor Lorenzo Appendini.

«Oggi è un grande momento per la nostra associazione, nata quattro anni fa dall’impegno comune di tre amici uniti dalla passione per il calcio e dal desiderio di fare qualcosa di concreto per la loro comunità – raccontano i fondatori di Regala un Sorriso Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia -, ma il nostro impegno è già rivolto al 2026: il nostro obiettivo è, infatti acquistare un "mammografo" ed un "ecografo" di ultima generazione da donare all'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Alba-Bra, utili per la prevenzione contro il tumore al seno. Due macchinari dal costo importante ma dal valore sociale fondamentale. Una decisione dedicata alle mamme dei "nostri bambini" ed all'universo femminile delle famiglie, per prevenire al meglio grazie all'utilizzo di strumenti all'avanguardia, e per “cure a Km0"».

«Ringrazio di cuore l’associazione Regala un Sorriso che con gesti concreti continua a essere accanto ai nostri ospedali e ai bambini che essi ospitano. Anche questa donazione è una prova di quanto sia importante la collaborazione tra chi lavora ogni giorno nella sanità pubblica e chi, dal mondo del volontariato, sceglie di aiutare il prossimo, in particolare i più piccoli e le loro famiglie. Le attrezzature donate rafforzano un presidio come l'ospedale di Verduno, dove la cura dei più piccoli è fatta di professionalità, ma anche di attenzione e umanità, che può diventare un esempio per altri territori», ha dichiarato il presidente Alberto Cirio.

Paola Malvasio, direttrice generale dell’ASL CN2, affiancata dalla nuova direttrice della Struttura Complessa di Pediatria, Ilaria Negro, ha affermato: «Ringrazio l’associazione Regala un Sorriso e tutte le realtà che la supportano per questo nuovo gesto di generosità verso i pazienti della nostra Pediatria, che si somma a quanto già fatto negli anni scorsi, dapprima con la donazione di attrezzature per la diagnosi e la cura delle patologie respiratorie pediatriche e poi dotando il reparto di una nuova isola neonatale. È bello constatare la vicinanza del territorio al proprio ospedale, anche attraverso la partecipazione a queste iniziative di solidarietà».

A dare supporto alla cerimonia di consegna, anche i testimonial di “Regala un Sorriso”, gli sportivi Enrico Chiesa e Diego Fuser, i ragazzi speciali del Gruppo Le Nuvole di Alba e un gradito accompagnamento musicale, a suggellare in armonia un momento di generosità e sensibilità per l’ospedale e per tutta la collettività.

Fino ad oggi, “Regala un sorriso” ha donato attrezzature e macchinari per 110 mila euro all'Ospedale di Verduno e 25 mila Euro al Regina Margherita di Torino. L’associazione è già all’opera per raccogliere fondi per la prossima donazione a favore dell'Asl Cn2: attrezzature medicali evolute, di ultima generazione, per la prevenzione oncologica.