La palestra delle scuole medie di Verzuolo riapre nel segno della sicurezza

Sono stati presentati martedì 10 febbraio, a Verzuolo, i lavori di riqualificazione della palestra delle scuole medie in via Europa chiusa dal dicembre 2023.

Gli interventi di messa in sicurezza dell’edificio sono stati considerati una priorità assoluta dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dal neo sindaco Giampiero Pettiti, eletto nel giugno 2024 e oggi non più in carica a causa di una grave malattia. Pettiti teneva molto ad avviare i lavori nel più breve tempo possibile per rispondere alle esigenze degli studenti, costretti durante il lungo periodo di inagibilità a svolgere le attività nella palestra comunale di via XXV Aprile.

Durante l’inaugurazione il vicesindaco Mattia Quaglia, a nome dell’amministrazione comunale, ha rivolto un pensiero al sindaco Pettiti e ha ricordato i lavori che sono stati eseguiti.

Il cantiere è stato avviato subito dopo la conclusione dell’anno scolastico 2024-2025 e l’intervento ha riguardato soprattutto il rifacimento del tetto, gravemente danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua che ne avevano messo a rischio la sicurezza.

Durante i lavori è anche stata sistemata la pavimentazione in gomma, e tracciate le linee per i campi da gioco.

L’accordo ha coinvolto come partner la proprietà dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto e l’Istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Verzuolo.

Per portare a termine l’intervento, si è reso necessario reperire le risorse economiche necessarie per uno stanziamento complessivo di 195.200 euro. Di questi, 44.600 euro provenienti dall’indennizzo della polizza assicurativa (a titolo di risarcimento danni da parte della società proprietaria dell’impianto fotovoltaico installato sulla copertura della palestra), mentre i restanti 150.600 euro sono stati coperti attraverso l’avanzo di amministrazione del bilancio comunale.

Presenti al taglio del nastro gli studenti e le studentesse della prima media con gli insegnanti, la dirigente Enrica Vincenti e, con il vicesindaco Mattia Quaglia, l’assessore Simona Olivero con i consiglieri Luca Madala e Valentino Inaudi.

Nell’occasione è stato inoltre dedicato un momento di riflessione, al Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe che ricorre il 10 febbraio.

Tanti anche i rappresentati delle associazioni verzuolesi e del territorio: Acv, Aib, Alpini, Auser, Avis, Croce Verde, Protezione civile, Lilt e i rappresentati della Polizia Municipale.