VOLLEY FEMMINILE / In Prima Divisione il Centallo piega il Dronero Dragons, 3-1 il risultato

Venerdì 17 ottobre è iniziato il campionato di Prima Divisione per il Centallo: prima sfida casalinga contro il Dronero Dragons.

Nel primo parziale troppi errori e poca concentrazione hanno permesso alla squadra ospite di prendere il largo e vincere.

Dal secondo set la storia cambia completamente: le centallesi, ritrovata la giusta concentrazione, sono riuscite ad imporsi sulla squadra avversaria, vincendo poi la partita.

“Siamo una squadra molto giovane con ancora molta esperienza da fare in campo, questa partita è stata un buon punto di partenza. Sicuramente ci fa capire che sbagliando tanto e tenendo bassa la concentrazione, tutte le squadre ci possono mettere in difficoltà. E’ inutile avere le capacità e la tecnica giusta, se poi non riusciamo a metterle in campo sin da subito. Ci lavoreremo!”

Prossimo appuntamento con la Prima Divisione mercoledì 22 ottobre con la prima trasferta a Peveragno, contro il Queen Touch, alle 21.



Parziali: 20-25, 25-15, 25-18, 25-15

Roster Centallo

PALLEGGIATORI: Eleonora Gerbaudo, Rachele Ricci, Marta Garello

BANDE: Carola Ariaudo, Martina Mattalia, Angelica Craba, Alessia Tidona

OPPOSTI:Dalila Migliore, Vittoria Beltramo

CENTRALI: Vittoria Rulfi, Federica Isaia, Beatrice Isoardi

LIBERI: Sofia Ferrero (k), Rachele Mattalia

1^ allenatrice: Francesca Mattalia Sardo

2^ allenatrice: Ilaria Cravero