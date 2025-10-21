Fossano, riapre l'Ufficio Agricoltura in piazza Dompè dopo 7 anni

Riaprirà nei prossimi giorni, intorno ai primi del mese di novembre, l’Ufficio Agricoltura, in piazza Dompè a Fossano, dietro la sala Brut e bon. Un servizio in più per i fossanesi fortemente voluto dall’assessore all’Agricoltura Giacomo Pellegrino, che sottolinea: “Abbiamo già individuato un funzionario che prenderà servizio tra pochi giorni. Il suo compito sarà quello di indirizzare i cittadini con bisogni ed esigenze, all’ufficio di competenza, prendendo anche gli appuntamenti”.

L’apertura di questo ufficio, è stato al centro di alcune richieste dell’opposizione in consiglio comunale, che considerava la chiusura come un impoverimento dei servizi proposti al pubblico. “Vorrei ricordare che l’Ufficio Agricoltura - ha voluto sottolineare l’assessore Pellegrino - ha iniziato a perdere alcune delle sue funzioni, come per esempio quella legata ai lavori pubblici, che sono state trasferite ad altri uffici. Nel frattempo i pensionamenti e la mancanza di personale ha sguarnito l’ufficio, fino alla chiusura, nel 2017. Chiusura quindi voluta dalla Giunta capitanata da Sordella, di centrosinistra. Noi ora lo riapriamo, consapevoli della sua importanza, visto il grande sviluppo del settore agricolo nel territorio fossanese e anche per agevolare i residenti delle frazioni, dove si concentra l’attività agricola”.

Ma l’assessore Pellegrino intende precisare anche che questa sede in piazza Dompè “non sarà un doppione degli uffici dell’assessorato, perché sarebbe solo uno speco di energia e di risorse”.