Attualità | 21 ottobre 2025, 09:09

Piano regolatore, idee e suggerimenti per una “Fossano migliore”: il Comune si rivolge ai cittadini

Scade il 14 novembre la possibilità di poter proporre una variante urbanistica che agevoli economia, edilizia e sviluppo sostenibile

Vista panoramica di Fossano, immagine di repertorio

Il Comune di Fossano accoglie idee su come migliorare il Piano regolatore generale della Città.

Nei giorni scorsi ha infatti avviato un iter burocratico finalizzato alla raccolta di varie proposte per l’aggiornamento, la semplificazione e il miglioramento normativo-cartografico dello stesso Piano, da attuarsi attraverso una variante urbanistica.

Fino alle 12.30 di venerdì 14 novembre si potranno quindi presentare i vari suggerimenti per favorire effetti positivi sullo sviluppo sostenibile-integrato, urbanistico-edilizio ed economico-produttivo del territorio comunale. Per questo si invita a scaricare l’apposito modello dal sito del Comune di Fossano.

Eventuali informazioni potranno essere inoltrate e formulate tramite posta elettronica all’indirizzo: urbanisticaediliziasuap@comune.fossano.cn.it o all’ufficio del Servizio Urbanistica ed Edilizia in via Ponto 2, prenotando un appuntamento ai numeri telefonici 0172/1949420.

Cristiano Sabre

